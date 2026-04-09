Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Profitabler Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?
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09.04.2026 10:03:27
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers betrug an diesem Tag 872,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,147 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (1 100,00 CHF), wäre das Investment nun 1 261,47 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,15 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 619,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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