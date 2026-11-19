Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 940,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,106 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 1 295,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,77 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 37,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) einen Börsenwert von 735,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at