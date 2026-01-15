SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile betrug an diesem Tag 882,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,134 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 145,12 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 14.01.2026 auf 1 010,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 14,51 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 563,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at