SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 948,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,105 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 1 070,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,87 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 112,87 CHF entspricht einer Performance von +12,87 Prozent.

Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 608,42 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at