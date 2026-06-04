Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Lukrativer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 948,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,105 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 1 070,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,87 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 112,87 CHF entspricht einer Performance von +12,87 Prozent.
Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 608,42 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
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