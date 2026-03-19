Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Performance unter der Lupe
|
19.03.2026 10:04:12
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 910,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,099 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.03.2026 1 285,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 170,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 659,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!