SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 910,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,099 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.03.2026 1 285,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 170,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 659,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at