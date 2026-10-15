Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

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Rentabler Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg? 15.10.2026 10:03:22

SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 910,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,099 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 1 215,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 335,16 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 335,16 CHF, was einer positiven Performance von 33,52 Prozent entspricht.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 686,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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