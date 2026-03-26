Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Rentabler Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 918,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10,893 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 908,50 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 25.03.2026 auf 1 185,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,08 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 667,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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