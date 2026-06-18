SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 914,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,941 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 035,01 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 17.06.2026 auf 1 100,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 035,01 CHF, was einer positiven Performance von 20,35 Prozent entspricht.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 611,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at