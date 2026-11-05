SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an diesem Tag 912,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,096 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 1 381,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 260,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,16 Prozent erhöht.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 704,71 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at