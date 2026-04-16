Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

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Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment 16.04.2026 10:03:28

SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 902,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,086 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 527,72 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 15.04.2026 auf 1 130,00 CHF belief. Mit einer Performance von +25,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 644,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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