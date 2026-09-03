Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren verdient
Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 890,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,124 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 1 090,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 224,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,47 Prozent vermehrt.
Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 616,38 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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