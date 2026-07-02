SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag bei 922,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,085 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.07.2026 1 176,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 085,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17,68 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 616,44 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at