SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 918,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,109 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,73 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 30.08.2023 auf 888,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 3,27 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 501,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at