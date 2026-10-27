SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: Hätte sich eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 69,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,493 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers auf 68,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,55 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 0,14 Prozent.

Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 855,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at