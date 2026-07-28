SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 44,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,227 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,70 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 27.07.2026 auf 52,40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 116,70 CHF, was einer positiven Performance von 16,70 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich jüngst auf 652,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at