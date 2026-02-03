SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Basilea Pharmaceutica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Basilea Pharmaceutica-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 202,429 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 11 093,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,80 CHF belief. Mit einer Performance von +10,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Basilea Pharmaceutica zuletzt 663,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at