Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Profitable Basilea Pharmaceutica-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,10 CHF. Bei einem Basilea Pharmaceutica-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,331 Basilea Pharmaceutica-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie auf 72,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 763,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,40 Prozent erhöht.
Insgesamt war Basilea Pharmaceutica zuletzt 902,50 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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