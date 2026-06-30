SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Basilea Pharmaceutica-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 221,239 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 52,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 592,92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,93 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Basilea Pharmaceutica eine Börsenbewertung in Höhe von 643,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at