SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basilea Pharmaceutica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,128 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,57 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 23.03.2026 auf 51,50 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 109,57 CHF entspricht einer Performance von +9,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Basilea Pharmaceutica einen Börsenwert von 632,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at