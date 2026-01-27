Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Performance im Blick
|
27.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 25,253 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (54,70 CHF), wäre das Investment nun 1 381,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,13 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 687,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
27.01.26
|SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.01.26
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Press Release: Basilea joins INCATE to support antifungal innovation (Dow Jones)
|
12.01.26
|Handel in Zürich: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI aktuell: SPI schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)