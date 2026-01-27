Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

Performance im Blick 27.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 25,253 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (54,70 CHF), wäre das Investment nun 1 381,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,13 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 687,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

