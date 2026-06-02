Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Basilea Pharmaceutica-Anlage 02.06.2026 10:04:20

SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Basilea Pharmaceutica-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Basilea Pharmaceutica-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,14 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,180 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 50,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 163,65 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 163,65 CHF, was einer positiven Performance von 16,37 Prozent entspricht.

Alle Basilea Pharmaceutica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 645,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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