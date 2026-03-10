SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Basilea Pharmaceutica-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,64 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,441 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie auf 52,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 132,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,21 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 648,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

