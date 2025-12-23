Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hÃ¤tten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Basilea Pharmaceutica-Anteilen via BÃ¶rse SWX ausgefÃ¼hrt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hÃ¤tte, befÃ¤nden sich nun 1,059 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Papiere wÃ¤ren am 22.12.2025 57,70 CHF wert, da der Schlussstand 54,50 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 57,70 CHF entspricht einer negativen Performance von 42,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica bezifferte sich zuletzt auf 656,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berÃ¼cksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at