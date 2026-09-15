Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Profitabler Basilea Pharmaceutica-Einstieg? 15.09.2026 10:03:29

SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Basilea Pharmaceutica-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Basilea Pharmaceutica-Papier an diesem Tag bei 45,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,930 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 449,56 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 14.09.2026 auf 66,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,96 Prozent angezogen.

Basilea Pharmaceutica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 829,00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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