Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Lohnendes Basilea Pharmaceutica-Investment?
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,00 CHF. Bei einem Basilea Pharmaceutica-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,273 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Papiere wären am 04.05.2026 124,55 CHF wert, da der Schlussstand 54,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,55 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 668,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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