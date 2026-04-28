SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag 43,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 231,481 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (53,20 CHF), wäre das Investment nun 12 314,81 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,15 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Basilea Pharmaceutica betrug jüngst 652,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at