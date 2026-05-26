SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Basilea Pharmaceutica-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,121 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers auf 53,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,04 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,04 Prozent angewachsen.

Alle Basilea Pharmaceutica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 660,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at