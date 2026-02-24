Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Lohnendes Basilea Pharmaceutica-Investment?
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag bei 45,95 CHF. Bei einem Basilea Pharmaceutica-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217,628 Basilea Pharmaceutica-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 381,94 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 23.02.2026 auf 52,30 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,82 Prozent angezogen.
Basilea Pharmaceutica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 642,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
