Basilea Pharmaceutica Aktie

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WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Basilea Pharmaceutica-Investment im Blick 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 145,033 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 209,57 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 31.08.2026 auf 63,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 7,90 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 800,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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