Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Lukratives Basilea Pharmaceutica-Investment? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Basilea Pharmaceutica-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Basilea Pharmaceutica-Anteile an diesem Tag 79,85 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,235 Basilea Pharmaceutica-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (49,00 CHF), wäre das Investment nun 6 136,51 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38,63 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Basilea Pharmaceutica zuletzt 616,38 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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