Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Rentable Basilea Pharmaceutica-Investition?
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hat, hat nun 1,351 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Papiere wären am 13.04.2026 74,19 CHF wert, da der Schlussstand 54,90 CHF betrug. Mit einer Performance von -25,81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Basilea Pharmaceutica betrug jüngst 669,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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