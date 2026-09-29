Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Basilea Pharmaceutica-Anlage
|
29.09.2026 10:03:33
SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren angefallen
Am 29.09.2016 wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag 77,25 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,294 Anteilen. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Papiere wären am 28.09.2026 88,41 CHF wert, da der Schlussstand 68,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,59 Prozent.
Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 852,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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