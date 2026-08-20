Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Performance im Blick
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.08.2016 wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,20 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,488 Anteilen. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wären am 19.08.2026 141,52 CHF wert, da der Schlussstand 95,10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,52 Prozent vermehrt.
Basler Kantonalbank Partizipsch markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 484,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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