SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Basler Kantonalbank Partizipsch gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 69,00 CHF. Bei einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,449 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,65 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 27.05.2026 auf 93,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,65 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Basler Kantonalbank Partizipsch einen Börsenwert von 476,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at