Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Langfristige Anlage 01.10.2026 10:03:17

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.10.2023 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 65,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,529 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,27 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 30.09.2026 auf 102,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 56,27 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich jüngst auf 501,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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