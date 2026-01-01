SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 60,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,650 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,19 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 30.12.2025 auf 89,20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 47,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Basler Kantonalbank Partizipsch einen Börsenwert von 454,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at