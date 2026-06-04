SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.06.2025 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an diesem Tag 75,40 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,263 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien wären am 03.06.2026 1 249,34 CHF wert, da der Schlussstand 94,20 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,93 Prozent.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 480,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at