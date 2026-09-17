Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Investmentbeispiel
|
17.09.2026 10:03:26
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,337 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 98,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 509,20 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,92 Prozent angewachsen.
Basler Kantonalbank Partizipsch markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 503,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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