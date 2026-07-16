SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,974 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 552,72 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 15.07.2026 auf 97,20 CHF belief. Mit einer Performance von +55,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 499,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at