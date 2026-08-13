Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment im Blick 13.08.2026 10:03:44

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2021 wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 159,236 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 856,69 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 856,69 CHF entspricht einer Performance von +48,57 Prozent.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde jüngst mit einem Börsenwert von 480,14 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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