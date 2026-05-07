Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Investmentbeispiel
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07.05.2026 10:03:46
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie bei 76,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,302 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,87 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 06.05.2026 auf 95,90 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,87 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Basler Kantonalbank Partizipsch einen Börsenwert von 479,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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