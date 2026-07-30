Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Lohnendes Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment? 30.07.2026 10:03:24

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers auf 99,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,07 CHF wert. Damit wäre die Investition um 33,07 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 513,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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