Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Frühe Investition
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 64,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 155,763 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 102,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 981,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,81 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 522,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Aktien in diesem Artikel
|Basler Kantonalbank Partizipsch.
|111,00
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.