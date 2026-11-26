Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 64,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 155,763 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 102,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 981,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,81 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 522,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at