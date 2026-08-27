Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Rentable Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition? 27.08.2026 10:03:21

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.08.2025 wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,953 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 97,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 259,07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,91 Prozent gesteigert.

Basler Kantonalbank Partizipsch war somit zuletzt am Markt 493,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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