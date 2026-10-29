Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick 29.10.2026 10:03:33

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 64,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,576 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (103,40 CHF), wäre das Investment nun 1 610,59 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 610,59 CHF, was einer positiven Performance von 61,06 Prozent entspricht.

Basler Kantonalbank Partizipsch markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 526,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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