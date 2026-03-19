SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 150,602 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers auf 112,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 942,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 573,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at