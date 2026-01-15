Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an diesem Tag 71,60 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 139,665 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wären am 14.01.2026 12 877,09 CHF wert, da der Schlussstand 92,20 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 28,77 Prozent.
Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 463,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
