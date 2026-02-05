SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie bei 64,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,521 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 101,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 707,62 CHF wert. Damit wäre die Investition 57,08 Prozent mehr wert.

Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 506,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at