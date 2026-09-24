Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition 24.09.2026 10:03:25

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 127,551 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 346,94 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 23.09.2026 auf 96,80 CHF belief. Mit einer Performance von +23,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 497,96 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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