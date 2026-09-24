Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition
|
24.09.2026 10:03:25
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr verdient
Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 127,551 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 346,94 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 23.09.2026 auf 96,80 CHF belief. Mit einer Performance von +23,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 497,96 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Aktien in diesem Artikel
|Basler Kantonalbank Partizipsch.
|97,00
|-4,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.