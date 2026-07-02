SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie gebracht.

Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 134,409 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 99,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 427,42 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 34,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 509,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at